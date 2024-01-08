Курс валют на 8 січня: готівкова гривня зміцнюється до євро

8 січня готівкова гривня в банках ослабла до долара, але зміцнилась до євро, на "чорному ринку" коливання незначні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,12 – 39,22 грн проти котирувань у 38,11 – 39,19 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,72 – 42,96 грн проти курсу 42,66 – 43,00 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,0775 грн, а євро – 41,5730 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,45 - 39,25 грн (курс на 5 січня – 38,4 - 39,1 грн);

Євро – 42,08 - 42,98 грн (курс на 5 січня – 42,10 - 43,025 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,4 - 39,0 грн;

Ощадбанк – 38,4 - 38,99 грн;

Укрексімбанк – 38,3 - 39,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,46 грн за долар, в Ощаді – 38,6 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,45 грн.

Нагадаємо:

У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.