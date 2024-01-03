Курс валют на 3 января: сколько стоят доллар и евро
3 января наличный доллар и евро на "черном рынке" несколько стабилизировались по сравнению с курсами накануне, в банках гривна ослабла.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 38,20 - 39,15 грн против котировок в 38,79 - 39,18 грн накануне.
На это же время "черный" курс евро составлял 42,47 - 42,99 грн против курса 42,50 - 43,36 грн за евро накануне.
Официальный курс доллара установили на уровне 38,0839 грн, а евро - 41,7209 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 38,175 - 39,0 грн (курс на 2 января - 38,25 - 39,0 грн);
- Евро - 42,10 - 43,025 грн (курс на 2 января - 42,15 - 43,0 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 38,1 - 38,7 грн;
- Ощадбанк - 38,4 - 38,95 грн;
- Укрэксимбанк - 38,1 - 38,8 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,87 грн за доллар, в Ощаде - 37,98 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,87 грн.
Напомним:
В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.