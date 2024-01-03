Курс валют на 3 января: сколько стоят доллар и евро

3 января наличный доллар и евро на "черном рынке" несколько стабилизировались по сравнению с курсами накануне, в банках гривна ослабла.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 38,20 - 39,15 грн против котировок в 38,79 - 39,18 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 42,47 - 42,99 грн против курса 42,50 - 43,36 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,0839 грн, а евро - 41,7209 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 38,175 - 39,0 грн (курс на 2 января - 38,25 - 39,0 грн);

Евро - 42,10 - 43,025 грн (курс на 2 января - 42,15 - 43,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,1 - 38,7 грн;

Ощадбанк - 38,4 - 38,95 грн;

Укрэксимбанк - 38,1 - 38,8 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,87 грн за доллар, в Ощаде - 37,98 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,87 грн.

Напомним:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.