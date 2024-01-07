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Правительство Польши выполнило требования протестующих фермеров: "Шегини-Медика" обещают разблокировать

Воскресенье, 7 января 2024, 10:00 - Европейская правда

Подкарпатский воевода Тереза Кубас-Гул объявила о подписании соглашения между министром сельского хозяйства Чеславом Секерским и представителями движения "Обманутое село", чтобы те приостановили блокирование пункта пересечения границы с Украиной в Медыке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Polsat News.

Министр пообещал удовлетворить все требования фермеров: субсидии на кукурузу в размере одного миллиона злотых, увеличение кредитования на 2,5 миллиарда злотых и сохранение размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

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Согласно договору, блокирование пункта пропуска в Медыке должно быть приостановлено. В то же время до какого именно времени – не указывают.

Ранее сообщалось, что по субсидиям Польша обратилась в Европейскую комиссию, чтобы получить одобрение; отмену повышения налога на 21% должен утвердить польский Сейм; а гарантирование кредитов обеспечат местные органы власти, которые затем получат компенсацию из госбюджета, говорится в материале.

Напомним, фермеры из "Обманутых сел" начали блокировать переход в Медице с 23 ноября этого года. 24 декабря они заявили, что приостановят свою акцию протеста до начала января, а в случае выполнения их требований могут ее и не возобновить. Но 4 января блокада все же возобновилась.

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В конце декабря в правительстве Украины и Польши согласовали план действий для разблокирования границы.

Европейская правда

Польша ЕС Украина
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