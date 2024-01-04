Польша получила письмо от Еврокомиссии с требованием отменить эмбарго на агропродукцию Украины
Польша получила письмо Европейской комиссии с требованием отменить бессрочное эмбарго на беспошлинный импорт некоторых сельскохозяйственных товаров из Украины.
Об этом сообщил польским СМИ министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.
"Мы получили письмо от Еврокомиссии с требованием отменить эмбарго", - сказал Чеслав Секерский.
В этой связи он отметил, что растет угроза возвращения зернового кризиса годичной давности.
"Еврокомиссия требует от Польши снять эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины, а аграрии волнуются, действительно ли украинское зерно будет только транзитом", - говорится в сообщении.
Напоминаем:
4 января министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что польско-украинская граница не будет открыта для украинских товаров, эмбарго на их экспорт в Польшу будет бессрочным.