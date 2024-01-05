На польско-украинской границе в очередях стоят 2 тысячи грузовиков

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Из-за блокирования пунктов пропуска на границе Украины и Польши в очередях стоят 2 тысячи грузовиков.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Укринформ.

По совам Демченко, по состоянию на 5 января продолжается блокирование направлений пунктов пропуска "Рава-Русская-Хребене", "Краковец-Корчова", "Ягодин-Дорохуск".

По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1 400 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины. Кроме того, 4 января утром возобновилось блокирование движения для грузовиков на направлении пункта пропуска "Шегини-Медика", очередь на утро - 600 грузовиков", - сказал он.

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Представитель ГПСУ также отметил, что движение грузовиков за прошедшие сутки на этом направлении еще оставалось интенсивным, но в дальнейшем не исключено снижение количества грузовиков, которые будут пересекать границу.

На других участках границы движение грузовиков не блокируется, за исключением пункта пропуска "Ужгород" в Словакии. По состоянию на утро в сторону Украины на этом пункте пропуска ожидало проезда 100 грузовиков.

Напомним:

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Польские фермеры из организации "Обманутое село" заявили, что с 4 января собираются возобновить блокаду пункта пропуска "Медыка-Шегини" на границе с Украиной.

Правительство Польши планирует принять все требования фермеров, которые были выдвинуты как условие для не возобновления блокады пункта пропуска "Медыка-Шегини" на границе с Украиной с 4 января.

Экономическая правда