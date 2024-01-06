На фоне мировой нестабильности рынок морских перевозок ожидает продолжения трудностей в 2024 году

Боевые действия в Красном море заставили мировых поставщиков жизненно важных товаров пересмотреть маршруты и ценовую политику, но вряд ли это единственная проблема, с которой сталкиваются крупные перевозчики с началом 2024 года.

Об этом сообщает Reuters.

Такие гиганты, как Maersk, говорят, что отрасль, на которую приходится 90% мировой торговли, сталкивается с возможностью значительных перебоев – от продолжающихся войн до засух, влияющих на ключевые маршруты, такие как Панамский канал. Сложные судоходные графики, вероятно, будут выбиваться из ритма для гигантских контейнеровозов, топливных танкеров и других товарных судов в течение всего года.

Это приведет к увеличению задержек и росту расходов для таких ритейлеров.

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"Кажется, это новая норма – эти волны хаоса, которые то поднимаются, то падают. Прежде чем вы вернетесь к определенному уровню нормальности, случается другое событие, которое выбивает все из колеи", – сказал Джей Форман, генеральный директор компании Basic Fun, что базируется во Флориде, которая отправляет игрушки с фабрик в Китае в Европу и США.

Расходы судовладельцев на топливо выросли до 2 млн долл за рейс в оба конца при обходе Суэцкого канала, а спотовая ставка перевозки в направлении Азия-Европа более чем удвоилась по сравнению со средним показателем 2023 года и составляет 3,5 тыс долл за 40-футовый контейнер. Рост расходов может привести к повышению цен для потребителей, хотя Goldman Sachs заявил в пятницу, что инфляционный шок не должен быть столь сильным, как хаос, вызванный пандемией 2020-22 годов.

По данным поставщика программного обеспечения для цепей поставок Project44, количество переходов через Панамский канал, являющийся альтернативой Суэцкому каналу, сократилось на 33% из-за низкого уровня воды. Такие ограничения привели к резкому росту стоимости морских перевозок таких товаров, как пшеница, соя, железная руда, уголь и удобрения в конце 2023 года.

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Экономическая правда