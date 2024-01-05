OpenAI запускает онлайн-магазин пользовательских чат-ботов на основе ChatGPT

фото: Bloomberg

Компания OpenAI планирует на следующей неделе запустить онлайн-магазин, который позволит пользователям делиться собственными версиями популярного чат-бота ChatGPT.

Об этом говорится в письме, отправленном некоторым пользователям в четверг, пишет Bloomberg.

OpenAI объявила на своей конференции для разработчиков в ноябре, что пользователи могут начать создавать GPT - так она называет кастомные версии ChatGPT - без необходимости изучать кодирование. Благодаря этой опции пользователи могут быстро создавать чат-ботов, которые будут учить ребенка математике или придумывать яркие рецепты коктейлей.

Изначально OpenAI заявляла, что планирует открыть магазин в ноябре, где люди смогут найти индивидуальных чат-ботов от других пользователей - и зарабатывать деньги на своих собственных - так же, как они могли бы зарабатывать на приложениях в App Store от Apple Inc.

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Позже OpenAI отложила запуск интернет-магазина до начала 2024 года, ссылаясь на перерыв, вызванный увольнением и восстановлением в должности главного исполнительного директора Сэма Альтмана.

В электронном письме не была указана указанная дата запуска магазина. Представитель OpenAI не сразу ответил на запрос о комментарии.

Экономическая правда

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