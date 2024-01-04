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Xerox сократит более 3 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации

Четверг, 4 января 2024, 18:15 - Алексей Павлыш
 
getty images

Американская корпорация Xerox, один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами, объявила о планах сократить 15% своего штата в рамках плана внедрения новой организационной структуры и операционной модели.

Об этом пишет CNBC.

По состоянию на 31 декабря 2022 года компания насчитывала около 20 500 сотрудников, согласно поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США отчетности. Таким образом, сокращение, вероятно, коснется более 3 тыс сотрудников.

Xerox заявила, что проведет сокращение в этом квартале.

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После этого объявления в среду акции Xerox упали более чем на 12%.

План реструктуризации компании предусматривает повышение эффективности глобальных бизнес-услуг и усиление внимания к ИТ и другим цифровым услугам, говорится в заявлении Xerox.

Xerox также сообщила, что переформатировала свою управленческую команду, чтобы помочь внедрить новую модель.

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"Переход к операционной модели бизнес-подразделений является продолжением наших клиентоориентированных, сбалансированных приоритетов деятельности и призван ускорить разработку продуктов и услуг, вывод на рынок и повышение операционной эффективности корпоративных функций во всех регионах, где мы работаем", - заявил генеральный директор Xerox Стивен Бандровчак.

Напомним:

Американская корпорация Xerox, один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами, объявила о том, что продает российскую дочернюю компанию местному менеджменту и выходит из России.

Экономическая правда

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