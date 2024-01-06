На фоні світової нестабільності ринок морських перевезень очікує продовження труднощів у 2024 році

Бойові дії в Червоному морі змусили світових постачальників життєво важливих товарів переглянути маршрути і цінову політику, але це навряд чи єдина проблема, з якою стикаються великі перевізники з початком 2024 року.

Про це повідомляє Reuters.

Такі гіганти, як Maersk, кажуть, що галузь, на яку припадає 90% світової торгівлі, стикається з можливістю значних перебоїв - від триваючих воєн до посух, що впливають на ключові маршрути, такі як Панамський канал. Складні судноплавні графіки, ймовірно, будуть вибиватися з ритму для гігантських контейнеровозів, паливних танкерів та інших товарних суден протягом усього року.

Це призведе до збільшення затримок і зростання витрат для таких ритейлерів

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"Здається, це нова норма - ці хвилі хаосу, які то здіймаються, то спадають. Перш ніж ви повернетеся до певного рівня нормальності, трапляється інша подія, яка вибиває все з колії", - сказав Джей Форман, генеральний директор компанії Basic Fun, що базується у Флориді, яка відправляє іграшки з фабрик у Китаї до Європи та США.

Витрати судновласників на паливо зросли до $2 млн за рейс в обидва кінці при обході Суецького каналу, а спотова ставка перевезення в напрямку Азія-Європа більш ніж подвоїлася в порівнянні з середнім показником 2023 року і становить $3 500 за 40-футовий контейнер. Зростання витрат може призвести до підвищення цін для споживачів, хоча Goldman Sachs заявив у п'ятницю, що інфляційний шок не повинен бути настільки сильним, як хаос, викликаний пандемією 2020-22 років.

За даними постачальника програмного забезпечення для ланцюгів поставок Project44, кількість переходів через Панамський канал, який є альтернативою Суецькому каналу, скоротилася на 33% через низький рівень води. Такі обмеження призвели до різкого зростання вартості морських перевезень таких товарів, як пшениця, соя, залізна руда, вугілля та добрива, наприкінці 2023 року.

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Економічна правда





