Нидерланды выделят более 120 миллионов евро на оружие и кибербезопасность для Украины

Правительство Нидерландов выделит Украине на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность 122 миллиона евро.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Нидерландов, передает Укринформ.

"Нидерланды выделяют 122 миллиона евро Украине на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 87 млн евро направляется на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Еще 25 млн евро будет перечислено в Международный фонд для Украины (IFU) на приобретение вооружения. 10 млн евро правительство Нидерландов выделит на улучшение киберзащиты Украины.

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Агентство указывает, что выделение этих средств стало результатом консультаций Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), в состав которой входят 50 стран-партнеров, которые помогают Украине закупать оборудование и ресурсы для защиты от России.

Средства на киберзащиту будут направлены в том числе на создание и расширение соответствующей онлайн-инфраструктуры в Украине, которая уже столкнулась с масштабными кибератаками.

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Дания выделяет 91 млн крон (13,3 млн долларов) на проекты для поддержки кибербезопасности и обороны Вооруженных сил Украины и Министерства обороны Украины.