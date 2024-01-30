Нидерланды выделят более 120 миллионов евро на оружие и кибербезопасность для Украины
Правительство Нидерландов выделит Украине на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность 122 миллиона евро.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Нидерландов, передает Укринформ.
"Нидерланды выделяют 122 миллиона евро Украине на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 87 млн евро направляется на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Еще 25 млн евро будет перечислено в Международный фонд для Украины (IFU) на приобретение вооружения. 10 млн евро правительство Нидерландов выделит на улучшение киберзащиты Украины.
Агентство указывает, что выделение этих средств стало результатом консультаций Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), в состав которой входят 50 стран-партнеров, которые помогают Украине закупать оборудование и ресурсы для защиты от России.
Средства на киберзащиту будут направлены в том числе на создание и расширение соответствующей онлайн-инфраструктуры в Украине, которая уже столкнулась с масштабными кибератаками.
Напоминаем:
Дания выделяет 91 млн крон (13,3 млн долларов) на проекты для поддержки кибербезопасности и обороны Вооруженных сил Украины и Министерства обороны Украины.