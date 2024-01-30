Нідерланди виділять понад 120 мільйонів євро на зброю та кібербезпеку для України

Уряд Нідерландів виділить Україні на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку 122 мільйони євро.

Про це повідомила пресслужба уряду Нідерландів, передає Укрінформ.

"Нідерланди виділяють 122 мільйони євро Україні на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 87 млн євро спрямовується на закупівлю артилерійських снарядів для України. Ще 25 млн євро буде перераховано до Міжнародного фонду для України (IFU) на придбання озброєння. 10 млн євро уряд Нідерландів виділить на покращення кіберзахисту України.

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Агентство вказує, що виділення цих коштів стало результатом консультацій Контактної групи з питань оборони України (UDCG), до складу якої входять 50 країн-партнерів, Які допомагають Україні закуповувати обладнання та ресурси для захисту від Росії.

Кошти на кіберзахист буде спрямовано в тому числі на створення та розширення відповідної онлайн-інфраструктури в Україні, яка вже стикнулася з масштабними кібератаками.

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Данія виділяє 91 млн крон (13,3 млн доларів) на проєкти для підтримки кібербезпеки та оборони Збройних сил України та Міністерства оборони України.