Данія спрямує понад 13 мільйонів доларів на зміцнення кіберзахисту України

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Данія виділяє 91 млн крон (13,3 млн доларів) на проєкти для підтримки кібербезпеки та оборони Збройних сил України та Міністерства оборони України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

Пожертва надається під егідою ІТ-коаліції для України, яку очолює Естонія та Люксембург, до якої Данія приєдналася разом із низкою інших країн

"Кібератаки є невід'ємною частиною війни Росії в Україні. Росія використовує кібератаки, щоб послабити здатність України до самозахисту.

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Тому Данія та інші члени ІТ-коаліції підписали угоду про співпрацю у зв'язку із засіданням Контактної групи з питань оборони України. У зв'язку з цим Данія виділить 91 мільйон данських крон на пріоритетні кіберпроєкти ІТ-коаліції, які сприятимуть зміцненню загального кіберзахисту Збройних сил України", - йдеться у заяві.

"Ця допомога є важливим внеском у довгострокову підтримку посилення кіберзахисту України. З початку вторгнення Данія зробила значний внесок в українську боротьбу за свободу, в тому числі і в кіберпросторі.

Ми неодноразово надавали пожертви на підтримку кіберзахисту та критично важливої ІТ-інфраструктури в Україні", - заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

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Крім Данії, в коаліції беруть участь Естонія, Люксембург, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна. Наразі фінансові пожертвування на користь коаліції внесли Данія, Естонія і Люксембург.

Економічна правда