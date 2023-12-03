В ключевом аэропорту Нидерландов из-за приближающегося снегопада отменили более сотни рейсов

В аэропорту Амстердама "Схипхол" из-за приближения непогоды уже отменили более сотни рейсов на вторую половину дня.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

На сайте аэропорта около полудня отмечали, что отменено почти 150 рейсов, которые должны были следовать из или в Амстердам во второй половине дня 3 декабря.

Главная авиалиния-пользователь аэропорта KLM сообщила в комментарии СМИ, что отменила 65 рейсов, которые должны были отправляться после обеда и вечером.

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Циклон ожидаемо накроет Нидерланды после обеда в воскресенье. При этом ожидается, что выпадет не более 3 см снега.

Напомним, в течение субботы из-за погоды были перебои в работе аэропорта в шотландском Глазго, также приостанавливал работу аэропорт Мюнхена.

Европейская правда

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