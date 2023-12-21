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Нидерланды дают первые 102 млн евро Украине из средств на 2024 год

Четверг, 21 декабря 2023, 16:52 - Европейская правда

Правительство Нидерландов в четверг, 21 декабря, объявило о выделении первого транша из более 2 миллиардов евро, запланированных для Украины на 2024 год, на гуманитарные нужды.

Об этом говорится в сообщении правительства Нидерландов, которое цитирует "Европейская правда".

Пакет в размере 102 миллиона евро рассчитан на первые четыре месяца 2024 года, чтобы помочь Украине пережить зиму и подготовиться к весне.

Среди прочего, по 15 миллионов евро будут направлены на Управление ООН по координации гуманитарных дел и разминирования сельскохозяйственных угодий и деоккупированных территорий Украины.

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Еще 62 миллиона евро средств Нидерландов пойдут на поддержку правительства Украины в предоставлении базовых услуг, восстановлении критически важной инфраструктуры и обеспечении реформ через программу для восстановления Украины и Молдовы Всемирного банка.

В конце концов, 10 миллионов евро помогут профинансировать оборудование для украинской электросети.

В правительстве Нидерландов напомнили, что 15 декабря в Украину прибывал министр внешней торговли Нидерландов Жоффрей ван Леейвен, который объявил о планах выделить дополнительную помощь на 2024 год.

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Напомним, нидерландское правительство на следующий год заложило для Украины 2 миллиарда евро военной поддержки, 295 миллионов евро в качестве взноса в Европейский фонд мира, 89 миллионов евро на правосудие и три миллиона евро на невоенную киберподдержку.

Европейская правда

Нидерланды Украина финансы
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