Благодаря схеме по "продаже" украиноязычного контента бюджет в прошлом году не получил 1,3 миллиарда НДС - БЭБ

В 2023 году компании, пользуясь льготой на распространение украиноязычного контента, не уплатили 1,3 млрд грн налога на добавленную стоимость, 176 млн грн из них не уплатили предприятия, которым не свойственна реализация бумажных, электронных книг или иного контента.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Только 21% компаний, воспользовавшихся льготой, имеют соответствующий основной КВЭД. То есть занимаются деятельностью связанной с распространением подобной продукции", - добавили в Бюро.

К неосновным КВЭДов относятся: информация и телекоммуникации - 20%, перерабатывающая промышленность - 17%, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов-15%.

Реклама:

Наибольшую долю предприятий, которые использовали льготу при продаже украиноязычного контента, составляют ритейлеры бытовой техники, продуктовые супермаркеты и дистрибуционно-логистические компании.

Указанная льгота была введена для стимулирования популяризации украиноязычного контента. В 2022 году Закон Украины "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке украиноязычных аудиокниг" был принят.

"Однако на практике, из-за несовершенства упомянутых законодательных норм, отдельные предприятия начали использовать льготу для уклонения от уплаты налогов", - резюмировали в БЭБ.

Реклама:

Читайте также: "Черная пятница" для бюджета: как торговые сети уменьшают налоги с помощью электронных книг

Напоминаем:

Три крупные сети бытовой техники в Украине могут получить многомиллионные штрафы и проблемы с правоохранительными органами из-за схемы с занижением налогообложения, которая вероятно реализовалась с применением льготного режима продажи украиноязычных аудиокниг.