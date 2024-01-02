Власти рассматривают новый подход к бронированию: военнообязанные должны будут платить минимум НДФЛ

Офис президента, Кабинет Министров и народные депутаты рассматривают обновление механизма мобилизации, которое будет заключаться в бронировании военнообязанных, которые платят налоги.

Об этом говорится в статье Forbes.

Обновление механизма бронирования начали рассматривать после подачи в Верховную Раду законопроекта о совершенствовании мобилизации.

Сейчас бронирование доступно только работникам предприятий со статусом "критически важных". Дополнительный критерий, который рассматривает власть, - объем уплаченных в бюджет налогов на доходы физических лиц с официальной зарплаты или дохода.

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Наличие этой идеи в подобном формате на условиях анонимности также подтвердили четыре собеседника Forbes из двух фракций в Верховной Раде и консультант ОП.

Окончательного концепта и черновика документа, в котором бы описывался новый подход, еще нет. Среди вариантов рассматривалось принятие новых правил уже на заседании Кабмина 29 декабря, а именно внесение изменений изменения в постановление правительства №76, которое устанавливает подход к бронированию. Однако от такого подхода отказались и теперь, вероятно, предложение будет рассматривать Рада.

Один из собеседников издания рассказал, какие цифры обсуждали на совещании в Минцифры 28 декабря.

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По его словам, автоматическое бронирование от мобилизации в случае, если физлица платят минимально определенную сумму НДФЛ в месяц - пока речь идет о 6000 грн в месяц, что соответствует около 33 400 грн оклада (26 900 грн зарплаты на руки, поскольку наемный работник также платит 1,5% военного сбора). Еще 22% от размера оклада должен уплатить работодатель в качестве единого социального взноса.

Также звучало предложение - порог официальной зарплаты (оклад) от 35 000 грн, что почти соответствует первому варианту. Третий параметр: на бронирование может рассчитывать сотрудник, за которого работодатель платит около 14 500 грн ЕСВ (соответствует окладу 66 000 грн).

Принцип может быть распространен на ФЛП (четкие критерии для этой группы пока неизвестны).

Для специального налогового режима "Дія.City" для IT-индустрии речь идет о минимальном пороге зарплаты в эквиваленте 3200 долл.

"Бронирование осуществляется через синхронизацию государственных реестров. Речь идет об "Обереге" (зарегистрированные военнообязанные) и информации об уплате налогов. Если военнообязанный платит НДФЛ в нужном объеме и у него все в порядке с документами, в "Оберег" генерируется QR-код о бронировании. Он действует 45 дней", - говорится в статье.

Для того чтобы новая система заработала, нужно принять мобилизационный закон, привести в порядок реестры и изменить ряд законодательных норм. В частности, внести изменения в Налоговый кодекс, поскольку сейчас отчетность по НДФЛ подается в Налоговую службу раз в квартал, а не раз в месяц.