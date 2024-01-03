Налоги игорного бизнеса за 2023 год превысили объем за 2022 в 14 раз

Игорный бизнес уплатил 10,4 миллиарда гривен налогов за 2023 год.

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.

Депутат отмечает, что общая сумма в 51 раз больше, чем в 2021-м. А также в 14 раз больше чем в 2022 году.

Напоминаем:

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По оценкам Национального банка, месячный оборот игорного бизнеса в Украине составляет 12-15 млрд гривен.

Президент Владимир Зеленский в начале февраля 2023 года подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.