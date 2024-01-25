В перечень спонсоров войны попал ведущий производитель сварочного оборудования ESAB

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны мирового лидера в сфере производства сварочного оборудования и материалов - американско-шведскую компанию Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB).

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Как отметили в Нацагентстве, компания принципиально остается в РФ, содержит там заводы и поставляет свои товары через систему государственных закупок российскому "Газпрому".

Компания работает в России более 20 лет и создала там уже более 6 тысяч рабочих мест, имеет более 150 дистрибьюторов, представленных во всех федеральных округах РФ. А также на территории страны-агрессора имеет 2 завода и технологический центр, который осуществляет отработку технологий, обучение и демонстрацию оборудования.

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"В рамках российской программы импортозамещения, на этих заводах компании производят российские и фирменные сварочные материалы ESAB, а также электроды, провода и флюсы. Так компания помогает государству-террористу справляться с последствиями наложенных на нее санкций, а также обеспечивает технологические возможности РФ", - констатируют в НАПК.

В июне 2022 года компания официально объявила о продолжении работы в России и новых возможностях и необходимости нарастить производство, а также расширить локальный ассортимент выпускаемой там продукции.

В 2023 году компания также продолжала представлять и анонсировать новое высокотехнологичное сварочное оборудование собственного производства в России.

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ESAB осуществляет свою деятельность в РФ через ООО "Эсаб". С 24 февраля 2022 года по октябрь 2023 года компания импортировала в Россию товаров на более 60 млн долл. Среди них: материалы, оборудование, запчасти и инструменты для сварки из Германии, КНР, Венгрии, Южной Кореи, Вьетнама, Швеции, Австрии, Индии, Турции.

На внутреннем рынке России в 2023 году продукция под брендом "ESAB" продолжает поставляться через систему государственных закупок. Потребителями продукции являются ООО "Газпром Метанол", ООО "Газпром Трансгаз Грозный" и др.

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Швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut внесли в список спонсоров войны в Украине.