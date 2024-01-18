Швейцарський виробник шоколаду потрапив до списку спонсорів війни

Barry Callebaut

Швейцарський виробник шоколаду Barry Callebaut внесений до списку спонсорів війни в Україні.

Про це повідомляє Національне агентство запобігання корупції (НАЗК).

Як наголошують в НАЗК, Barry Callebaut залишилася працювати в Росії, використовуючи маніпулятивні твердження про постачання в РФ товарів первинної необхідності й стверджуючи, що "шоколад є частиною щоденного раціону багатьох".

"Зазначене твердження є маніпулятивним, оскільки відповідно до законодавства країни-агресора ані шоколад, ані какаомісткі продукти харчування не належать до продовольчих товарів першої необхідності", - наголошують в НАЗК.

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Barry Callebaut не просто продовжує активно підтримувати економіку Росії і не робить спроб засудити наступ Росії на Україну, а й спонсорує агресію проти України.

Так, у листопаді 2022 року Barry Callebaut COCOA AG (Франція) двічі постачала свою продукцію (какао-пасту, олію) російській кондитерській фабриці ТОВ "Верность Качеству", шоколад якої входить до армійських сухпайків (набори з логотипом "Армия России" від "Военторога"), на загальну суму близько 180 тисяч доларів.

Barry Callebaut продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій, зокрема, у 2023 році на ринок Росії було імпортовано товарів на суму понад 94 млн доларів, що більш ніж у 3 рази перевищує показники 2022 року, у якому імпорт до Росії склав 29 млн доларів.

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Серед імпортованих товарів - кондитерські вироби, сухі суміші, какао, какао-масло, пальмова олія, жир з Бельгії, Швейцарії, Естонії, Нідерландів, Німеччини, Італії, Індії, Іспанії.

У Росії Barry Callebaut здійснює свою діяльність через:

ТОВ "Барри Каллебаут НЛ Раша". Виручка за 2022 рік виросла до 21,9 млрд руб або 312 млн доларів, чистий прибуток виріс на 59% до 2,7 млрд руб. або 38 млн доларів. Податків сплачено на суму 2,32 млрд руб. або 33 млн доларів.

ТОВ "Барри Каллебаут Калининград". Виручка склала 646 млн руб, чистий прибуток – 114 млн руб, сплачено податків – близько 6 млн рублів.

Також ТОВ "Барри Каллебаут НЛ Раша" є засновником ЗАТ "Инфорум-Пром" (здійснює виробництво шоколаду та цукристих кондитерських виробів) та ТОВ "Гор Трейд" (здійснює будівництво житлових та нежитлових будівель). Виручка компаній склала близько 150 млн руб., чистий прибуток – 73 млн руб та сплачено податків – близько 43 млн рублів.

Нагадуємо:

Раніше виконавчий директор Barry Callebaut Пітер Бун заявив, що "військова операція в Україні була розпочата російським урядом, а не російським народом.

"Це різниця, яку ми пам'ятали, ухвалюючи ці важкі рішення. Крім того, ми є компанією, яка підтримуватиме своїх клієнтів. Нам не здається правильним усунутись від наших клієнтів та залишати їх без продукції споживачів, які не просили про цю військову операцію", - зазначав Бун.

Компанія утворена в 1996 році в результаті злиття бельгійської компанії Callebaut та французької Cacao Barry. У компанії працюють понад 13 000 осіб у більш ніж 40 країнах світу. Входять понад 65 виробничих підприємств та 26 Академій Шоколаду по всьому світу. Річний обсяг продажів у 2022-2023 фінансовому році становив близько 8,5 млрд швейцарських франків.

Компанія Barry Callebaut працює в Росії понад 15 років, має на території Росії 3 фабрики: поблизу міста Чехова (Московська область), м. Касимів (Рязанська область) та м. Калінінград. У Москві в бізнес-центрі Alcon розташовується Академія Шоколаду Barry Callebaut (друга за розмірами у компанії).