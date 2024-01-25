До переліку спонсорів війни потрапив провідний виробник зварювального обладнання ESAB

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни світового лідера у сфері виробництва зварювального обладнання та матеріалів - американсько-шведську компанію Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB).

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Як зазначили в Нацагентстві, компанія принципово залишається в РФ, утримує там заводи та постачає свої товари через систему державних закупівель російському "Газпрому".

Компанія працює в Росії понад 20 років та створила там вже понад 6 тисяч робочих місць, має понад 150 дистриб'юторів, представлених у всіх федеральних округах РФ. А також на територій країни-агресора має 2 заводи і технологічний центр, який здійснює відпрацювання технологій, навчання та демонстрацію обладнання.

Реклама:

"В межах російської програми імпортозаміщення, на цих заводах компанії виробляють російські та фірмові зварювальні матеріали ESAB, а також електроди, дроти та флюси. Так компанія допомагає державі-терористу справлятися з наслідками накладених на неї санкцій, а також, забезпечує технологічні спроможності РФ", - констатують в НАЗК.

У червні 2022 року компанія офіційно оголосила про продовження роботи у Росії та нові можливості та необхідність наростити виробництво, а також розширити локальний асортимент продукції, що там випускається.

У 2023 році компанія також продовжувала представляти та анонсовувати нове високотехнологічне зварювальне обладнання власного виробництва в Росії.

Реклама:

ESAB здійснює свою діяльність у РФ через ТОВ "Эсаб". З 24 лютого 2022 року по жовтень 2023 року компанія імпортувала до росії товарів на понад 60 млн дол. Серед них: матеріали, обладнання, запчастини та інструменти для зварювання з Німеччини, КНР, Угорщини, Південної Кореї, В’єтнаму, Швеції, Австрії, Індії, Туреччини.

На внутрішньому ринку росії у 2023 році продукція під брендом "ESAB" продовжує постачатися через систему державних закупівель. Споживачами продукції є ТОВ "Газпром Метанол", ТОВ "Газпром Трансгаз Грозный" тощо.

Нагадуємо:

Швейцарський виробник шоколаду Barry Callebaut внесли до списку спонсорів війни в Україні.