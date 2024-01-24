Словакия не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса и поддержит Ukraine Facility

Украина и Словакия пришли к согласию по ряду вопросов, в частности, относительно покупки Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Только что завершили встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Пришли к согласию по ряду вопросов и имеем конкретные договоренности", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.

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Страны также будут сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для строительства оборонных рубежей.

Кроме того, Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза.

"Премьер Фицо заверил меня в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины", - добавил Шмыгаль.

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Среди прочего он сообщил, что Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания своих стран.