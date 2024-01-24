Словаччина не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу і підтримає Ukraine Facility

Україна та Словаччина дійшли згоди з низки питань, зокрема, щодо купівлі Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

"Щойно завершили зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Дійшли згоди з низки питань і маємо конкретні домовленості", - розповів Шмигаль.

За його словами, уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

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Країни також співпрацюватимуть у питанні постачання з боку словацької компанії техніки для будівництва оборонних рубежів.

Окрім того, Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.

"Прем’єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України", - додав Шмигаль.

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Серед іншого він повідомив, що Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання своїх країн.