Украина работает со Словакией над тремя масштабными проектами в энергетике и логистике

Украина и Словакия работают над воплощением трех масштабных энергетических и инфраструктурных проектов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время поездки в Братиславу обсудила с вице-премьер-министром по вопросам восстановления, плана устойчивости и использования фондов ЕС Словакии Петером Кмецем реализацию трех масштабных проектов в сфере инфраструктуры и энергетики.

В частности, они обсудили шаги, необходимые для ускорения реконструкции межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево – Вельке Капушаны".

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"Интерконнектор – это возможность соединить наши национальные электросети для улучшения взаимодействия в сфере энергетики. Это позволит сделать нашу энергетическую систему более устойчивой, ведь в случае блэкаутов мы сможем еще оперативнее реагировать на проблемы", – отметила Свириденко.

Как говорится в пресс-релизе, стороны также подняли вопрос создания новых пограничных переходов и потенциальные совместные усилия для создания железнодорожного сообщения Киев – Кошице с использованием ширококолейной инфраструктуры от станции Ужгород по территории Словакии.

По словам Свириденко, работа над улучшением логистической и транспортной инфраструктуры между Словакией и Украиной будет способствовать большей мобильности украинцев, удобству передвижения по Европе и усилит украинские шаги к евроинтеграции.

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"Сегодня мы продолжили конструктивный диалог на уровне вице-премьеров по углублению практического сотрудничества в экономической и торговой сферах, а также ускорение реализации ключевых инфраструктурных проектов", – сказала она.

Свириденко также поблагодарила правительство Словакии за решение предоставить средства на приобретение двух машин разминирования "Божена-4" для гуманитарного разминирования освобожденных территорий Херсонской области.

Кроме того, стороны обсудили возвращение украинских детей, которых насильно вывезли в РФ с оккупированных территорий, ведь Украина заинтересована в активном привлечении Словакии к этому процессу.

Ранее словацкий парламент большинством голосов 16 января преодолел вето президента Зузаны Чапутовой и одобрил изменения в закон о конкуренции, которые передают полномочия на одобрение экспорта оружия Министерству обороны.

Как известно, новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддерживает военную помощь Украине, а также выступает против санкций ЕС против России и хочет заблокировать вступление Украины в НАТО. В то же время он обещал не блокировать коммерческие поставки оружия Киеву словацкими компаниями.

Европейская правда