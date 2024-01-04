Словацкий министр заявил о вреде от санкций против РФ и согласовал строительство СПГ-терминала

Министр по вопросам окружающей среды Словакии Томаш Тараба согласился на строительство терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Братиславе.

Об этом он заявил в интервью TASR, сообщает "Европейская правда".

Тараба отклонил возражения общественных объединений "Гринпис" и "Обеспокоенные матери", тем самым де-факто одобрив строительство терминала.

Тараба обосновал свое решение тем, что это повысит стабильность поставок газа. Также он заявил, что благодаря терминалу Словакия будет иметь источник газа для промышленности, государственного сектора и домашних хозяйств.

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По словам Тарабы, после введения западных санкций Словакия была отключена от стабильного энергоснабжения и теперь вынуждена быстро строить заменяющую инфраструктуру.

"С точки зрения стабильности газоснабжения нам нужно строить инфраструктуру, независимо от того, кто что думает. Меня интересует только то, чтобы технические решения были безопасными. Не я придумал эти санкции, которые нанесли нам вред", – отметил министр.

Тараба заявил, что санкционная политика ЕС не работает, вредит Словакии и ее нужно изменить.

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"Евросоюз пообещал отрезать Россию от некоторых энергетических поступлений. Когда вы смотрите на цифры, россияне имеют доходы, которых они не имели никогда раньше, и уровень жизни Словакии и конкурентоспособность нашей промышленности является жертвой этого", – сказал он.

В марте 2023 года Министерство окружающей среды Словакии рекомендовало строительство СПГ-терминала в Братиславе. По его словам, негативное влияние на окружающую среду можно устранить мерами. "Гринпис" и "Обеспокоенные матери" выступили против.

Терминал хочет построить компания Verejné přináty. Стоимость строительства инвестор оценивает примерно в 40 млн евро.

Напоминаем:

Между тем словацкий президент Зузана Чапутова считает, что санкции, введенные Европейским Союзом против России из-за полномасштабного вторжения в Украину, имеют свой эффект.