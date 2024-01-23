Правительство выделило почти 10 миллиардов военным частям: средства получили из перенаправленного НДФЛ

Кабинет Министров принял решение передать силам безопасности и обороны 9,6 миллиарда гривен, полученных из НДФЛ военных.

Соответствующее решение приняли во время заседания 23 января, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что эти средства пойдут на закупку вооружения, техники, боеприпасов, средств защиты.

Осенью 2023 года правительство и Верховная Рада слаженно приняли важное решение о перенаправлении средств НДФЛ, которые платят военные, из бюджетов громад в спецфонд государственного бюджета.

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Благодаря решению на этот год государство получило дополнительный ресурс - плюс 51 млрд грн на развитие оборонно-промышленного комплекса и более 43 млрд гривен - на производство дронов. Одновременно было принято решение, что 10% от военного НДФЛ будет направлено напрямую военным частям.

Напоминаем:

Кабинет министров из резервного фонда госбюджета выделил дополнительные 657 миллионов гривен на срочные нужды боевых бригад.

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