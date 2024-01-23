Уряд виділив майже 10 мільярдів військовим частинам: кошти отримали з переспрямованого ПДФО

Кабінет Міністрів ухвалив рішення передати силам безпеки й оборони 9.ю6 мільярда гривень, отриманих з ПДФО військових.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання 23 січня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що ці кошти підуть на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів, засобів захисту.

Восени 2023 року уряд та Верховна Рада злагоджено ухвалили важливе рішення про переспрямування коштів ПДФО, які платять військові, з бюджетів громад до спецфонду державного бюджету.

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Завдяки рішенню на цей рік держава отримала додатковий ресурс — плюс 51 млрд грн на розвиток оборонно-промислового комплексу та понад 43 млрд гривень — на виробництво дронів. Одночасно було ухвалено рішення, що 10% від військового ПДФО буде направлено напряму військовим частинам.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів із резервного фонду держбюджету виділив додаткові 657 мільйонів гривень на термінові потреби бойових бригад.

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