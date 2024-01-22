Кабмін виділив Міноборони додаткові 657 мільйонів на потреби військових

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Кабінет міністрів із резервного фонду держбюджету виділив додаткові 657 мільйонів гривень на термінові потреби бойових бригад.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Із цієї суми Державна спеціальна служба транспорту отримає 10,7 млн грн, а Головне управління розвідки (ГУР) - 10,524 млн грн.

У Міноборони пояснили, що ці кошти спрямують на закупівлю техніки і озброєння, оптичних та тепловізійних приладів, засобів зв'язку, виробництво боєприпасів, ремонт та утримання техніки, а також запасних та комплектувальних частин до неї.

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Зазначається, що кожна з бригад формує цю потребу індивідуально.

За підходом Генерального штабу ЗСУ, виділені Кабміном кошти розподіляються так: від 1 до 10 мільйонів гривень кожній бригаді за принципами:

пріоритет надано військовим частинам, що беруть безпосередню участь у бойових діях;

враховано організаційну структуру та чисельність особового складу (умовно, піхоті - більше, льотчикам - менше, тому що літаки обслуговуються у централізованому порядку).

"Наразі Міноборони очікує сформовані потреби кожної військової частини, після чого розрахунки узагальнить Генеральний штаб. Тоді Міноборони підготує відповідний запит на Міністерство фінансів, після чого кошти спрямовуються до Міноборони та направляються до військових частин", - додали в міністерстві.

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"Виділення коштів з резервного фонду спричинене змінами в адмініструванні "військового ПДФО" у 2024 році. Відтепер 10% від частини військового ПДФО, яке зараховується у держбюджет, автоматично повертатиметься військовим частинам пропорційно до сплаченого ними податку. Оскільки цю пропорцію можна буде порахувати тільки після сплати ПДФО у січні, то новий механізм запрацює з лютого.

Тож уряд для закриття "фінансового розриву" у січні виділив з резервного фонду кошти для нагальних потреб оборони. Адже забезпечення військовослужбовців усім необхідним - процес, що має тривати безперебійно за замовчуванням", - заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Економічна правда