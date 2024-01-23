ЕС близок к решению по замороженным российским активам – Боррель

Министры иностранных дел стран ЕС рассмотрели варианты использования доходов от содержания замороженных российских активов, и Евросоюз приближается к общему политическому решению в этом вопросе.

Об этом заявил представитель ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам, передает Укринформ.

"О заблокированных российских активах. Мы можем говорить, что политическое согласие завершить эту работу на основе предложений, которые мы представили в декабре, с фокусом внимания на начислениях. В настоящее время речь идет о начислениях, о процентной прибыли, и я убежден, что это будет завершено вскоре", – рассказал Боррель.

По его словам, дискуссии будут продолжены на уровне послов, но "соглашение близится".

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"Очень мощный толчок для этих решений должен быть сделан на следующем заседании Совета министров по иностранным делам", – добавил высокий представитель ЕС.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский 22 января провел совещание по замороженным активам Российской Федерации.

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По его словам, совещание касалось темы российских активов, замороженных в разных юрисдикциях. Зеленский добавил, что они должны использоваться для защиты от российской агрессии.