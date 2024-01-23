ЕС близок к решению по замороженным российским активам – Боррель
Министры иностранных дел стран ЕС рассмотрели варианты использования доходов от содержания замороженных российских активов, и Евросоюз приближается к общему политическому решению в этом вопросе.
Об этом заявил представитель ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам, передает Укринформ.
"О заблокированных российских активах. Мы можем говорить, что политическое согласие завершить эту работу на основе предложений, которые мы представили в декабре, с фокусом внимания на начислениях. В настоящее время речь идет о начислениях, о процентной прибыли, и я убежден, что это будет завершено вскоре", – рассказал Боррель.
По его словам, дискуссии будут продолжены на уровне послов, но "соглашение близится".
"Очень мощный толчок для этих решений должен быть сделан на следующем заседании Совета министров по иностранным делам", – добавил высокий представитель ЕС.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский 22 января провел совещание по замороженным активам Российской Федерации.
По его словам, совещание касалось темы российских активов, замороженных в разных юрисдикциях. Зеленский добавил, что они должны использоваться для защиты от российской агрессии.