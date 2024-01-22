Зеленский провел совещание по замороженным российским активам

фото: оп

Президент Владимир Зеленский 22 января провел совещание по замороженным активам Российской Федерации.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

По его словам, совещание касалось темы российских активов, которые заморожены в различных юрисдикциях. Зеленский добавил, что они должны быть использованы для защиты от российской агрессии.

"Добавляем прочности нашей позиции - позиции справедливости", - сказал президент.

Реклама:

Напомним:

Администрация президента Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит ей арестовать часть из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы предоставить их Украине.

Россия разрабатывает судебный иск, чтобы сорвать любые попытки США или ЕС конфисковать часть замороженных активов Центробанка на 300 млрд долларов в пользу Украины.

Реклама:

Конфискация замороженных российских активов потребует коллективного решения всех стран, где есть такие активы, и потребует времени, заявила спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Экономическая правда