Премьер Болгарии намекнул, что страна может не присоединиться к еврозоне до запланированной даты

Премьер-министр Болгарии Николай Денков в субботу заявил, что его страна может не присоединиться к еврозоне в запланированную дату 1 января 2025 года.

Заявление Денкова, сделанное в эфире Darik Radio, приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

"Священной является не дата, а наличие четкого направления и работа в этом направлении. Это хорошо для бизнеса, хорошо для граждан, хорошо для благосостояния и хорошо для контроля над финансовыми учреждениями", – сказал болгарский премьер.

В то же время он подчеркнул, что правящая правительственная коалиция делает все возможное, чтобы ускорить процесс вступления в евро.

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Болгария планировала ввести евро с 1 января 2024 года, но помешала политическая нестабильность, из-за которой в стране за последние два года состоялись четыре внеочередные выборы в парламент, а также несоответствие инфляционных критериев еврозоне.

В феврале в Еврокомиссии предположили, что Болгария может присоединиться к еврозоне с января 2025 года, если будет отвечать всем критериям вступления. Сейчас в стране работает проевропейское правительство, которое стремится воплотить свои обязательства перед ЕС.

Европейская правда

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