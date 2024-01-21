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Российские пропагандистские СМИ сделали подсчеты, согласно которым западные компании могут потерять 288 миллиардов долларов в качестве ответа на конфискацию российских активов.

Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ "РИА-новости".

Как известно из источников издания Reuters, лидеры "Большой семерки" согласятся выступить с более решительным заявлением о намерениях, когда они встретятся в конце февраля, примерно ко второй годовщине вторжения Москвы в Украину.

"РИА-новости" приводит данные, которые, по их словам, показывают, что прямые инвестиции Европейского Союза, стран G7, Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022 года составили 288 млрд долл.

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Как сообщают в пропагандистском СМИ, страны ЕС владеют 223,3 млрд долл активов, из которых 98,3 млрд официально принадлежат Кипру, 50,1 млрд - Нидерландам и 17,3 млрд - Германии.

В пятерку крупнейших европейских инвесторов в российскую экономику также вошли Франция с активами и инвестициями на сумму 16,6 млрд долл и Италия с 12,9 млрд долл.

Среди стран "Большой семерки" одним из крупнейших инвесторов названа Великобритания, ссылаясь на данные на конец 2021 года, согласно которым британские активы в России стоят около 18,9 млрд долларов.

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По данным агентства, на конец 2022 года Соединенные Штаты имели российские активы на сумму 9,6 млрд долл, Япония - 4,6 млрд долл, а Канада - 2,9 млрд долл.

Швейцария и Норвегия, которые, по данным РИА, обычно подписываются под антироссийскими мерами, на конец 2022 года имели 28,5 млрд долл и 139 млн долл соответственно, тогда как данные показывают, что в Австралии на конец прошлого года было инвестировано 683 млн долл.

При этом в издании Reuters отметили, что не могут проверить информацию "РИА".

Напомним:

Ранее сообщалось, что конфискация замороженных российских активов потребует коллективного решения всех стран, где есть такие активы, и потребует времени.

Россия разрабатывает судебный иск, чтобы сорвать любые попытки США или ЕС конфисковать часть замороженных активов Центробанка на 300 млрд долларов в пользу Украины.