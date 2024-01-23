ЄС близький до рішення щодо заморожених російських активів – Боррель

Міністри закордонних справ країн ЄС розглянули варіанти використання прибутків від утримання заморожених російських активів, тож Євросоюз наближається до спільного політичного рішення в цьому питанні.

Про це заявив представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ, передає Укрінформ.

"Щодо заблокованих російських активів. Ми можемо говорити, що маємо політичну згоду завершити цю роботу на основі пропозицій, які ми представили у грудні, із фокусом уваги на нарахуваннях. На цей час йдеться про нарахування, про відсотковий прибуток, і я переконаний, що це буде завершено невдовзі", – розповів Боррель.

За його словами, дискусії будуть продовжені на рівні послів, але "угода наближається".

Реклама:

"Дуже потужний поштовх для цих рішень має бути зроблений до наступного засідання Ради міністрів із закордонних справ", – додав високий представник ЄС.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський 22 січня провів нараду щодо заморожених активів Російської Федерації.

Реклама:

За його словами, нарада стосувалася теми російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях. Зеленський додав, що вони мають бути використані для захисту від російської агресії.