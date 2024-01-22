Экс-глава Всемирного банка призвал не бояться использовать замороженные резервы России

Страны Запада не должны опасаться последствий передачи замороженных резервов России на помощь Украине, поскольку такое решение имеет свои стратегические выгоды.

Об этом в колонке для Financial Times написал бывший руководитель Всемирного банка Роберт Зеллик

По его словам, сомневающиеся по этому вопросу западные страны преувеличивают риски и недооценивают стратегические выгоды от такого шага. Одним из аргументов против служит то, что другие страны не захотят после этого хранить свои резервы в западных юрисдикциях.

Но, по мнению Зеллика, если страны "Большой семерки" (G7) вместе с Евросоюзом будут действовать сообща, альтернатив хранению денег не останется.

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"Китай и другие экономики не держат доллары или евро, потому что они дружат с Европой и США. Скорее, они имеют профицит торгового баланса, который приносит прибыль в иностранной валюте", — отметил Зеллик.

Также он обратил внимание на то, что страны G7 уже провели тест — заморозили российские резервы на два года и не создали тем самым разрушительного или сдерживающего эффекта.

Передачу резервов Киеву бывший глава Всемирного банка назвал "элегантным правосудием" и моральной поддержкой для украинцев среди "зимы недовольства", которая "поможет стране сопротивляться". Кроме того, по его мнению, это будет сигналом для России, что та не сможет продержаться дольше Украины.

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Если западные правительства отправляют Киеву вооружение для борьбы с Россией, странно уклоняться от передачи российских активов, отметил Зеллик.

Он усомнился, что Запад может принять решение вернуть резервы обратно Москве, если только Россия не согласится на мирное урегулирование.

Также бывший глава Всемирного банка предположил, что предложение передать активы понравится американским избирателям, которые недовольны финансированием Киева из бюджета США.

Напоминаем:

США активизировали обсуждение вопроса конфискации резервов России на фоне ослабления финансовой поддержки Украины со стороны Запада.

По информации источников The New York Times, варианты конфискации российских резервов страны Запада готовят к 24 февраля 2024 года.

Между тем российские власти попытаются через суды остановить передачу сотен миллиардов долларов Украине.

Согласно данным Еврокомиссии, страны G7, ЕС и Австралия в 2022 году заморозили активы Банка России на 260 млрд евро. При этом активы на 210 млрд находятся в ЕС. Они включают наличные и государственные облигации в евро, долларах и других валютах.