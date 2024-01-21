Атака украинских беспилотников приостановила работу российского завода "Новатэк"

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Завод "Новатэк", находящийся на побережье Балтийского моря прекратил операции после атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию компании "Новатэк".

Как известно, завод занимается переработкой стабильного газового конденсата в нефть, а также отгружает нефтепродукты на внешние рынки и расположен в прибрежной зоне, рядом со специализированным терминалом, где хранится продукция.

По сообщению "Новатэк", передает Bloomberg, завод по переработке газового конденсата в Усть-Луге прекратил все технологические операции. Пострадавших нет.

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В 2022 году предприятие переработало почти 7 млн тонн газового конденсата. Конденсат является побочным продуктом добычи природного газа и нефти.

Напомним:

Ночная атака 21 января на морской терминал в российском Усть-Луге Ленинградской области - спецоперация Службы безопасности Украины.

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