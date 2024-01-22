InformNapalm получил новые доказательства влияния России в мире через коррупцию и экономические проекты
Волонтерское разведывательное сообщество InformNapalm опубликовало новое расследование, основанное на переписке российских политиков и их помощников, и раскрывает факты о влиянии России на различные политические аспекты в мире через экономические отношения с дружественными странами и личностями.
Материалы InformNapalm получил от украинских хакеров группы КиберСпротивление, и дополнил собственными проверенными выводами и видеодоказательствами.
В расследовании речь идет о различных аспектах международного влияния России через коррупцию, энергетические рычаги, экономические и другие проекты.
Проникновение России в энергетический сектор Европы
Способность России использовать газ как оружие уменьшается, но случай с Сербией демонстрирует, насколько опасным и всеобъемлющим может быть проникновение России в энергетический сектор.
Речь идет, в частности, о NIS - некогда государственной нефтяной компании Сербии. Сегодня Правительство Сербии продолжает владеть около 30% акций.
Зато с 2012 года мажоритарным акционером NIS является российский "Газпром" с долей более 50%.
В последнее время NIS выходит на рынки соседних стран - Венгрии, Болгарии, Румынии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Словении.
Компания занимается добычей сырой нефти, производством энергии и розничной торговлей топливом через собственную сеть АЗС.
При этом, расследователи получили доступ к переписке сербских чиновников и приближенных к ним лиц, в которых говорится о многомиллионной коррупции в компании и замыливании глаз, привычном для российских топ-менеджеров.
Сербские высокопоставленные чиновники проинформированы о фактах настоящего национал-шовинизма и сегрегации, поскольку русские в NIS получают непропорционально более высокие зарплаты по сравнению с сербским персоналом; о массовых увольнениях сербов из некогда сербской государственной компании.
Также упоминается о "непоправимом экологическом ущербе в Воеводине" в результате хозяйственной деятельности компании и других последствиях "русского мира", который пришел в некогда государственную компанию Сербии вместе с российскими менеджерами.
Параллельно из документов всплыли коррупционные подробности получения Сербией более низких цен на газ.
Разоблачается недовольство высших руководящих лиц Сербии внедрением в стране проекта высокоскоростной железной дороги, когда россияне взялись за этот проект, для которого у них не было необходимых технологий.
Кампании влияния на СМИ
Расследование выявило новые подробности российского проекта по влиянию на мировое информационное пространство.
В сентябре 2022 года мировые СМИ пестрели сообщениями о том, что с 2014 года Россия потратила 300 миллионов долларов на влияние на политику и чиновников в более чем двух десятках стран. Соответствующий пресс-релиз Государственного департамента США был разослан в редакции ведущих изданий, но подробностей было мало.
Из немногих доступных подробностей удалось установить, что речь идет о странах Балкан, Африки и Южной Америки.
В частности, речь идет об использовании некоммерческой российской организации Институт исследований международной интеграции. Данный институт использовался для прикрытия глобальной кампании внешнего влияния для продвижения внешнеполитических целей России.
С помощью этих операций, направленных на влияние на ход международных дел, обвиняемые работали на ослабление партнерства США с европейскими союзниками, подрыв западных санкций и способствовали противоправным действиям России, направленным на уничтожение суверенитета Украины.
На своем сайте институт открыто заявляет, что занимается лоббистской деятельностью, помогая бизнесу расширять свою деятельность в определенных странах.
Но переписка лиц, приближенных к кремлевским чиновникам, продемонстрировала, что за любым таким бизнесом стоит исключительно интерес Кремля.
А лоббистская деятельность означает подкуп экспертов, журналистов и политиков целевой страны с целью склонить ее общественное мнение в пользу российских интересов.
В качестве примера, расследователи показали документ с детальным планом медийной кампании в ЕС по продвижению российского трубопроводного газа. Этот документ дал представление о том, как упомянутые 300 миллионов долларов были потрачены на российскую "мягкую силу" за рубежом.
План содержит типичный перечень тезисов Кремля для обсуждения газовых вопросов: запугивание, манипуляции по транзиту через Украину, угрозы дефицита.
И эти тезисы озвучивали не российские официальные лица, а российские агенты влияния в ЕС. Среди них и "депутат Европарламента, и депутат европейской страны, и эксперт по рынку, и профессиональный журналист". Также ожидалось участие "представителей исполнительной власти" на уровне министров или заместителей министра энергетики.
Фонд помощи Сигалу
Еще одна часть расследования касается угасшей голливудской звезды Стивена Сигала и его Фонда поддержки кино. Ранее уже становились известны факты российского происхождения 1 миллиарда рублей, которые поступили на поддержку фонда.
Однако появились новые подробности этого сотрудничества.
Как утверждают исследователи, фактически Сигал играет роль "прачечной" для деятельности подсанкционного российского политика Александра Бабакова - одного из ключевых лиц, которые распространяли российские нарративы на Европу.
Например, Сигал является владельцем 26% акций ООО "Горьковская холдинговая компания", которая связана с Бабаковым.
При этом, через фонд Сигала проходили средства приближенных к Бабакову лиц, которые могут свидетельствовать о схеме вывода и отмывания активов "Газпрома".