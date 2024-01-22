InformNapalm получил новые доказательства влияния России в мире через коррупцию и экономические проекты

Волонтерское разведывательное сообщество InformNapalm опубликовало новое расследование, основанное на переписке российских политиков и их помощников, и раскрывает факты о влиянии России на различные политические аспекты в мире через экономические отношения с дружественными странами и личностями.

Материалы InformNapalm получил от украинских хакеров группы КиберСпротивление, и дополнил собственными проверенными выводами и видеодоказательствами.

В расследовании речь идет о различных аспектах международного влияния России через коррупцию, энергетические рычаги, экономические и другие проекты.

Проникновение России в энергетический сектор Европы

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Способность России использовать газ как оружие уменьшается, но случай с Сербией демонстрирует, насколько опасным и всеобъемлющим может быть проникновение России в энергетический сектор.

Речь идет, в частности, о NIS - некогда государственной нефтяной компании Сербии. Сегодня Правительство Сербии продолжает владеть около 30% акций.

Зато с 2012 года мажоритарным акционером NIS является российский "Газпром" с долей более 50%.

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В последнее время NIS выходит на рынки соседних стран - Венгрии, Болгарии, Румынии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Словении.

Компания занимается добычей сырой нефти, производством энергии и розничной торговлей топливом через собственную сеть АЗС.

При этом, расследователи получили доступ к переписке сербских чиновников и приближенных к ним лиц, в которых говорится о многомиллионной коррупции в компании и замыливании глаз, привычном для российских топ-менеджеров.

Сербские высокопоставленные чиновники проинформированы о фактах настоящего национал-шовинизма и сегрегации, поскольку русские в NIS получают непропорционально более высокие зарплаты по сравнению с сербским персоналом; о массовых увольнениях сербов из некогда сербской государственной компании.

Также упоминается о "непоправимом экологическом ущербе в Воеводине" в результате хозяйственной деятельности компании и других последствиях "русского мира", который пришел в некогда государственную компанию Сербии вместе с российскими менеджерами.

Параллельно из документов всплыли коррупционные подробности получения Сербией более низких цен на газ.

Разоблачается недовольство высших руководящих лиц Сербии внедрением в стране проекта высокоскоростной железной дороги, когда россияне взялись за этот проект, для которого у них не было необходимых технологий.

Кампании влияния на СМИ

Расследование выявило новые подробности российского проекта по влиянию на мировое информационное пространство.

В сентябре 2022 года мировые СМИ пестрели сообщениями о том, что с 2014 года Россия потратила 300 миллионов долларов на влияние на политику и чиновников в более чем двух десятках стран. Соответствующий пресс-релиз Государственного департамента США был разослан в редакции ведущих изданий, но подробностей было мало.

Из немногих доступных подробностей удалось установить, что речь идет о странах Балкан, Африки и Южной Америки.

В частности, речь идет об использовании некоммерческой российской организации Институт исследований международной интеграции. Данный институт использовался для прикрытия глобальной кампании внешнего влияния для продвижения внешнеполитических целей России.

С помощью этих операций, направленных на влияние на ход международных дел, обвиняемые работали на ослабление партнерства США с европейскими союзниками, подрыв западных санкций и способствовали противоправным действиям России, направленным на уничтожение суверенитета Украины.

На своем сайте институт открыто заявляет, что занимается лоббистской деятельностью, помогая бизнесу расширять свою деятельность в определенных странах.

Но переписка лиц, приближенных к кремлевским чиновникам, продемонстрировала, что за любым таким бизнесом стоит исключительно интерес Кремля.

А лоббистская деятельность означает подкуп экспертов, журналистов и политиков целевой страны с целью склонить ее общественное мнение в пользу российских интересов.

В качестве примера, расследователи показали документ с детальным планом медийной кампании в ЕС по продвижению российского трубопроводного газа. Этот документ дал представление о том, как упомянутые 300 миллионов долларов были потрачены на российскую "мягкую силу" за рубежом.

План содержит типичный перечень тезисов Кремля для обсуждения газовых вопросов: запугивание, манипуляции по транзиту через Украину, угрозы дефицита.

И эти тезисы озвучивали не российские официальные лица, а российские агенты влияния в ЕС. Среди них и "депутат Европарламента, и депутат европейской страны, и эксперт по рынку, и профессиональный журналист". Также ожидалось участие "представителей исполнительной власти" на уровне министров или заместителей министра энергетики.

Фонд помощи Сигалу

Еще одна часть расследования касается угасшей голливудской звезды Стивена Сигала и его Фонда поддержки кино. Ранее уже становились известны факты российского происхождения 1 миллиарда рублей, которые поступили на поддержку фонда.

Однако появились новые подробности этого сотрудничества.

Как утверждают исследователи, фактически Сигал играет роль "прачечной" для деятельности подсанкционного российского политика Александра Бабакова - одного из ключевых лиц, которые распространяли российские нарративы на Европу.

Например, Сигал является владельцем 26% акций ООО "Горьковская холдинговая компания", которая связана с Бабаковым.

При этом, через фонд Сигала проходили средства приближенных к Бабакову лиц, которые могут свидетельствовать о схеме вывода и отмывания активов "Газпрома".