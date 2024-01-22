Екс-глава Світового банку закликав не боятися використовувати заморожені резерви Росії

Країни Заходу не повинні побоюватися наслідків передачі заморожених резервів Росії на допомогу Україні, оскільки таке рішення має свої стратегічні вигоди.

Про це в колонці для Financial Times написав колишній керівник Світового банку Роберт Зеллік

За його словами, західні країни, які сумніваються щодо цього питання, перебільшують ризики та недооцінюють стратегічні вигоди від такого кроку. Одним з аргументів проти є те, що інші країни не захочуть після цього зберігати свої резерви в західних юрисдикціях.

Але, на думку Зелліка, якщо країни "Великої сімки" (G7) разом з Євросоюзом діятимуть спільно, альтернатив зберіганню грошей не залишиться.

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"Китай та інші економіки не тримають долари або євро, тому що вони дружать з Європою і США. Скоріше, вони мають профіцит торговельного балансу, який приносить прибуток в іноземній валюті", - зазначив Зеллік.

Також він звернув увагу на те, що країни G7 уже провели тест - заморозили російські резерви на два роки і не створили тим самим руйнівного або стримувального ефекту.

Передачу резервів Києву колишній глава Світового банку назвав "елегантним правосуддям" і моральною підтримкою для українців серед "зими невдоволення", яка "допоможе країні чинити опір". Крім того, на його думку, це буде сигналом для Росії, що та не зможе протриматися довше за Україну.

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Якщо західні уряди відправляють Києву озброєння для боротьби з Росією, дивно ухилятися від передачі російських активів, зауважив Зеллік.

Він висловив сумнів, що Захід може ухвалити рішення повернути резерви назад Москві, якщо тільки Росія не погодиться на мирне врегулювання.

Також колишній глава Світового банку припустив, що пропозиція передати активи сподобається американським виборцям, які незадоволені фінансуванням Києва з бюджету США.

Нагадуємо:

США активізували обговорення питання конфіскації резервів Росії на тлі ослаблення фінансової підтримки України з боку Заходу.

За інформацією джерел The New York Times, варіанти конфіскації російських резервів країни Заходу готують до 24 лютого 2024 року.

Тим часом російська влада спробує через суди зупинити передачу сотень мільярдів доларів Україні.

Згідно з даними Єврокомісії, країни G7, ЄС і Австралія 2022 року заморозили активи Банку Росії на 260 млрд євро. При цьому активи на 210 млрд знаходяться в ЄС. Вони включають готівку і державні облігації в євро, доларах та інших валютах.