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В Минэнерго о ситуации в регионах: обесточений нет, местами приостановлено распределение газа

Понедельник, 22 января 2024, 10:05 - Анастасия Дячкина
 
фото: Минэнерго

В Украине нет обесточений потребителей из-за неблагоприятных погодных условий, в то же время есть проблемы с распределением газа.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"В результате аварийных ситуаций и технологических нарушений, произошедших в газовых сетях, распределение газа временно прекращено более 400 потребителям в 4 областях", - говорится в сообщении.

Так, в Днепропетровской области в Новомосковском районе по технологическим причинам отключен от системы газоснабжения 71 частный дом.

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В Житомире в результате попадания воды в систему газоснабжения прекращено газоснабжение 16 абонентам. Причина устанавливается.

В Харьковской области (Изюмский район) аварийно приостановлено распределение газа 182 абонентам. На Закарпатье (Тячевский район) в результате выхода из строя газорегулирующего оборудования прекращено газоснабжение 140 абонентам.

В результате боевых действий от газовых сетей отключены 77 потребителей в Донецкой области и один потребитель в Днепропетровской.

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Экономическая правда

электроэнергия энергетика Минэнергетики
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