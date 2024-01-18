"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ

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"Укрэнерго" во избежание энергетической зависимости Украины от Молдовы и РФ заключило соглашение с ООО "Структум" по строительству линий электропередач (ЛЭП) 330 кВ Новоодесская-Арциз на участке опор №№100-304 за 2,79 млрд грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают Наші гроші.

Отмечается, что соответствующее соглашение было заключено 9 января по результатам тендера. Кроме того, в настоящее время проведен тендер на второй участок ЛЭП.

В издании сообщают, что первый участок в декабре заказали ООО "ТЭК" за 887 млн грн. В результате общая стоимость линии составит 3,68 млрд грн. Второй тендер "Структум" выиграл у "ТЭК", снизив цену на 3% от ожидаемой стоимости лота.

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Поскольку поставка электроэнергии Придунавью выполняется с территории Молдовы от Молдавской ГРЭС, которая стала собственностью ОАО "Интер РАО ЕЭС", строительство ЛЭП Новоодесская - Арциз в Одесской области должно избавить энергетическую зависимость Украины от Молдовы и России.

Добавляется, что цены в смете "Структума" в среднем на уровне вышеупомянутого договора с "ТЭК".

"Некоторые другие позиции дешевле. Бетон С32/40 (В40) W8 F200 с сульфатостойким цементом от "Структума" стоит 4 955 грн/куб. м, а в "ТЭК" стоил 5 100 грн/куб. м. Киевская группа "Ковальская" продает бетон С32/40 (В40) W8 F200 по 4 116-4 275 грн/куб. м без доставки", - говорится в сообщении.

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Отдельные позиции оказались немного дороже. Например, бронированный телефонный кабель ТППепБбШп 50х2х0,5 от "Структума" на 28 тыс грн/км дороже, чем от "ТЭК".

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Напомним:

Офис Генерального прокурора 20 сентября 2023 года проводил обыски в помещении НЭК "Укрэнерго" с выемкой договоров оператора распределения с контрагентами, с которыми компания сотрудничала в 2019-2023 годах.