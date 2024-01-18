С начала большой войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов

Долги бытовых потребителей за электроэнергию с начала большой войны выросли на 15 миллиардов гривень, в частности, на 7,7 миллиардов гривень в 2023 году.

Об этом сообщил советник премьер-министра и член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко в комментарии для ExPro.

"Много это или мало? На мой взгляд, это очень много. Среди крупнейших должников - много областей, которых бы там не должно было быть", - указывает он.

По его словам, "рекордсменами" по долгам являются Киев и Киевская область, Днепропетровщина и Харьковщина.

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В конце декабря Кабмин снял мораторий на отключение от электроэнергии должников в не прифронтовых областях.

"Моя личная точка зрения - решение об отмене моратория перезрело. Его необходимо было принять где-то 15 месяцев назад", - считает Бойко.

Он объяснил это тем, что Украина пережила шок первых месяцев войны, стабилизировала работу экономики, финансовой и банковской систем, российских оккупантов удалось выгнать со значительной части территории, и активные боевые действия ведутся не на всей территории нашего государства.

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Напоминаем:

Столичная компания-энергопоставщик Yasno планирует начать отключение должников от электроэнергии с 29 января.