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У Міненерго про ситуацію в регіонах: знеструмлень немає, місцями призупинено розподіл газу

Понеділок, 22 січня 2024, 10:05 - Анастасія Дячкіна
 
Фото: Міненерго

Наразі в Україні немає знеструмлень споживачів через несприятливі погодні умови, водночас є проблеми з розподілом газу. 

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. 

"Внаслідок аварійних ситуацій та технологічних порушень, що сталися в газових мережах, розподіл газу тимчасово припинено понад 400 споживачам у 4 областях", – йдеться у повідомленні. 

Так, на Дніпропетровщині у Новомосковському районі з технологічних причин відключено від системи газопостачання 71 приватний будинок. 

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У Житомирі внаслідок потрапляння води в систему газопостачання припинено газопостачання 16 абонентам. Причина встановлюється.

У Харківській області (Ізюмський район) аварійно припинено розподіл газу 182 абонентам. На Закарпатті (Тячівський район) внаслідок виходу з ладу газорегулювального обладнання припинено газопостачання 140 абонентам.

Внаслідок бойових дій від газових мереж відключено 77 споживачів у Донецькій області та одного споживача у Дніпропетровській.

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Економічна правда 

електроенергія енергетика Міненергетики
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