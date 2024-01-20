Движение грузовиков на пункте пропуска "Сирет-Порубное" полностью восстановлено
Суббота, 20 января 2024, 11:23 -
Со стороны Румынии сняли блокаду КПП"Сирет-Порубное", движение всех транспортных средств восстановлено.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы на своем канале в "Telegram".
Как отмечается, оформление всех категорий транспортных средств как на выезд, так и на въезд осуществляется в установленном порядке.
Также в ГПСУ отмечают, что для грузовиков продолжает действовать электронная очередь.
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Напомним:
13 января ГПСУ сообщили о блокировании границы с румынской стороны пункта пропуска "Порубное-Сирет", позже блокирование было прекращено.
14 января в ГПСУ сообщили что фермеры возобновили блокирование пункта пропуска "Порубное-Сирет", который был разблокирован вечером 13 января.
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