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Движение грузовиков на пункте пропуска "Сирет-Порубное" полностью восстановлено

Суббота, 20 января 2024, 11:23 - Экономическая правда
 
ДПСУ

Со стороны Румынии сняли блокаду КПП"Сирет-Порубное", движение всех транспортных средств восстановлено.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы на своем канале в "Telegram".

Как отмечается, оформление всех категорий транспортных средств как на выезд, так и на въезд осуществляется в установленном порядке. 

Также в ГПСУ отмечают, что для грузовиков продолжает действовать электронная очередь.

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Напомним:

13 января ГПСУ сообщили о блокировании границы с румынской стороны пункта пропуска "Порубное-Сирет", позже блокирование было прекращено.

14 января в ГПСУ сообщили что фермеры возобновили блокирование пункта пропуска "Порубное-Сирет", который был разблокирован вечером 13 января.

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Румыния экспорт торговля
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