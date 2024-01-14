Румунські фермери знову заблокували кордон

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В ДПСУ повідомили що фермери відновили блокування пункту пропуску "Порубне-Сірет", який був розблокований ввечері 13 січня.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ на своїй сторінці у Telegram.

Як зазначається близько 14:00 румунська поліція отримали повідомлення про відновлення блокування кордону фермерами.

Реєстрація транспортних засобів та пішоходів з української сторони відбувається у встановленому порядку.

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Блокування кордону 13 січня тривало 6 годин.

Економічна правда







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