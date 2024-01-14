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Румунські фермери знову заблокували кордон

Неділя, 14 січня 2024, 14:33 - Економічна правда
 
Getty Images

В ДПСУ повідомили що фермери відновили блокування пункту пропуску "Порубне-Сірет", який був розблокований ввечері 13 січня.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ на своїй сторінці у Telegram.

Як зазначається близько 14:00 румунська поліція отримали повідомлення про відновлення блокування кордону фермерами. 

Реєстрація транспортних засобів та пішоходів з української сторони відбувається у встановленому порядку.

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Блокування кордону 13 січня тривало 6 годин.

Економічна правда



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