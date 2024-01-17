Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством

Румынские фермеры продолжают частичное блокирование движения грузовиков возле пунктов пропуска на границе с Украиной "Сирет" и "Викову-де-Сус", несмотря на достижение сделки с правительством.

Об этом сообщил помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев, передает Укринформ.

"Возле пункта пропуска "Сирет", что напротив нашего перехода "Порубное", блокирование грузовиков продолжается уже третьи сутки подряд. Но буквально час назад с румынской стороны пропустили к нам первую партию из 10 грузовых автомобилей. На выезд из Украины пока грузовики не оформляют из-за блокировки", - сказал Заруднев.

Также блокирование движения грузовиков не прекращалось этой ночью и в пункте пропуска "Викову-де-Сус", что напротив "Красноильска". По состоянию на 12:30 в "живой" очереди на выезд из Украины возле пункта пропуска "Красноильск" стоит около 60 грузовых автомобилей.

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В то же время в электронной очереди на выезд из Украины через пункт пропуска "Порубное" уже зарегистрировались более 1100 грузовиков.

Напоминаем:

16 января Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций в понедельник достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, которые протестовали в течение шести дней и блокировали границу с Украиной.

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