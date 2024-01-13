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Румунські фермери почали блокувати пункт пропуску "Порубне-Сірет"

Субота, 13 січня 2024, 17:36 - Економічна правда
 
Getty Images

В ДПСУ повідомили про блокування кордону з румунської сторони пункту пропуску "Порубне-Сірет". Ускладнення руху можливе в обох напрямках.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби на своїй сторінці у "Telegram".

Термін блокування кордону зі сторони Румунії невідомий, як і причина дій фермерів.

Як зазначають у ДПСУ, значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічається. На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів.

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Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів, та пішоходів проходить у звичайному режимі.

Нагадаємо:

8 січня повідомляли, що перед пунктом пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною залишаються черги з вантажівок попри припинення блокади польськими фермерами увечері 6 січня.

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Румунія аграрії
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