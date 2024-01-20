Рух вантажівок на пункті пропуску "Сірет-Порубне" повністю відновлений
Субота, 20 січня 2024, 11:23 -
Зі сторони Румунії зняли блокаду КПП "Сірет-Порубне", рух усіх транспортних засобів відновлений.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби на своєму каналі у "Telegram".
Як зазначається, оформлення усіх категорій транспортних засобів як на виїзд, так і на вʼїзд здійснюється встановленим порядком.
Також в ДПСУ зазначають, що для вантажівок продовжує діяти електронна черга.
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Нагадаємо:
13 січня ДПСУ повідомили про блокування кордону з румунської сторони пункту пропуску "Порубне-Сірет", пізніше блокування було припинене.
14 січня в ДПСУ повідомили що фермери відновили блокування пункту пропуску "Порубне-Сірет", який був розблокований ввечері 13 січня.
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