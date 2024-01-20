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Рух вантажівок на пункті пропуску "Сірет-Порубне" повністю відновлений

Субота, 20 січня 2024, 11:23 - Економічна правда
 
ДПСУ

Зі сторони Румунії зняли блокаду КПП "Сірет-Порубне", рух усіх транспортних засобів відновлений.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби на своєму каналі у "Telegram".

Як зазначається, оформлення усіх категорій транспортних засобів як на виїзд, так і на вʼїзд здійснюється встановленим порядком. 

Також в ДПСУ зазначають, що для вантажівок продовжує діяти електронна черга.

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Нагадаємо:

13 січня ДПСУ повідомили про блокування кордону з румунської сторони пункту пропуску "Порубне-Сірет", пізніше блокування було припинене.

14 січня в ДПСУ повідомили що фермери відновили блокування пункту пропуску "Порубне-Сірет", який був розблокований ввечері 13 січня.

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Румунія експорт торгівля
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