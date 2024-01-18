Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

ФОТО ИСТОЧНИКОВ УП

Движение через пункт пропуска "Дьяково" для украинских грузовиков осложнилось из-за блокирования направления на территории Румынии.

Источник: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам офицера, 18 января от Пограничной полиции Румынии поступила информация о блокировании направления перед пунктом пропуска "Халмеу", что напротив украинского "Дьяково" в Закарпатской области.

Участники акции - представители агросектора и автоперевозчики блокируют движение для грузовиков. В 10.30 участники этих действий перекрыли проезд по автодороге к границе большой сельскохозяйственной техникой.

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Прямая речь: "Причины и ориентировочная продолжительность таких действий не сообщались.

Пограничники Украины осуществляют взаимодействие с румынскими коллегами, относительно дальнейших пропускных операций для грузовиков.

По имеющейся информации значительной очереди из грузовых транспортных средств на территории Румынии в направлении Украины пока не отмечается.

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Также отметим, что в пункте пропуска "Дьяково" для грузовых транспортных средств на выезд из Украины действует "Є-черга". В настоящее время в ней зарегистрировано около 600 автомобилей.

Движение на въезд из Украины грузовых транспортных средств румынская сторона временно приостановила с целью недопущения блокирования проезда других категорий транспорта. Также в настоящее время осуществляется пропуск грузовиков, следующих на территорию Украины. Однако осложнения движения может возникнуть в обоих направлениях.

Пропуск легковых автомобилей, пассажирских и автобусов осуществляется в обычном режиме".