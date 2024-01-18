Напомним: Блокировка движения для грузовиков на территории Румынии на границе с Украиной также продолжается по направлению еще двух пунктов пропуска - "Сирет-Порубное" и "Викову-де-Сус - Красноильск".
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
Движение через пункт пропуска "Дьяково" для украинских грузовиков осложнилось из-за блокирования направления на территории Румынии.
Источник: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"
Детали: По словам офицера, 18 января от Пограничной полиции Румынии поступила информация о блокировании направления перед пунктом пропуска "Халмеу", что напротив украинского "Дьяково" в Закарпатской области.
Участники акции - представители агросектора и автоперевозчики блокируют движение для грузовиков. В 10.30 участники этих действий перекрыли проезд по автодороге к границе большой сельскохозяйственной техникой.
Прямая речь: "Причины и ориентировочная продолжительность таких действий не сообщались.
Пограничники Украины осуществляют взаимодействие с румынскими коллегами, относительно дальнейших пропускных операций для грузовиков.
По имеющейся информации значительной очереди из грузовых транспортных средств на территории Румынии в направлении Украины пока не отмечается.
Также отметим, что в пункте пропуска "Дьяково" для грузовых транспортных средств на выезд из Украины действует "Є-черга". В настоящее время в ней зарегистрировано около 600 автомобилей.
Движение на въезд из Украины грузовых транспортных средств румынская сторона временно приостановила с целью недопущения блокирования проезда других категорий транспорта. Также в настоящее время осуществляется пропуск грузовиков, следующих на территорию Украины. Однако осложнения движения может возникнуть в обоих направлениях.
Пропуск легковых автомобилей, пассажирских и автобусов осуществляется в обычном режиме".