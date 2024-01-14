Starlink mini и мобильный интернет по всей планете: SpaceX представила планы на 2024 год

Основатель компании "SpaceX" Илон Маск представил итоги проекта Starlink за 2023 год и планы на 2024.

Об этом говорится в презентации компании SpaceX

В компании отметили, что по результатам 2023 года Starlink пользуются 2,3 млн клиентов на всех 7 континентах.

Активные терминалы Starlink в мире. SpaceX

Одной из целей на 2024 год является открытие доступа к Starlink для более чем половины человечества. В компании надеются на распространение технологии среди большинства стран мира. Фокус компании по-прежнему остается на малонаселенные части земли, скорость сети для густонаселенных городов может снизиться.

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При этом, в компании осторожно говорят о распространении технологии во всех странах мира.

"Во всем мире некоторые страны вряд ли одобрят нашу систему", - отметил основатель SpaceX Илон Маск.

SpaceX

Маск также презентовал новое оборудование, на спутниках V2 Mini, например, почти 2 раза увеличили пропускную способность с 88 терабит в секунду до 165 терабит в секунду, стоит задача снизить задержку сигнала до 20 мс. Внедрили первые на рынке ускорители с эффектом Голла для снижения цены для пользователей.

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Отдельно отмечается о новом уменьшенном форм-факторе терминалов Starlink mini, что поместится в рюкзак, и позволит более мобильно использовать широкополосный интернет.

Одно из самых больших нововведений это сателлиты, которые позволят прямое соединение со смартфонами поддерживающих LTE, по принципу Direct to Cell.

Скорость соединения на 1 спутнике будет составлять примерно 7 мегабит в секунду. Это потенциально изменит систему безопасности в мире, ведь технология позволяет иметь связь в самых отдаленных точках планеты. Человек сможет отправить сообщение или даже видео находясь посреди океана.

Функцию позиционируют как дополнительную для мобильных операторов, которые уже существуют, SpaceX уже договоренность с 7 операторами по всему миру

Напомним:

Ранее компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту спутники Starlink с возможностью прямого подключения к мобильным устройствам.

Экономическая правда





