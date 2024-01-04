SpaceX обвинили в незаконном увольнении сотрудников за критику Маска

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Агентство по труду США обвинило производителя ракет и спутников SpaceX в незаконном увольнении восьми сотрудников за письмо руководству компании, в котором сотрудники назвали Илона Маска "отвлекающим фактором и позором".

Об этом пишет Reuters.

Региональный представитель Национального совета по трудовым отношениям (NLRB) подал жалобу, заявив, что SpaceX нарушила права работников, предусмотренные федеральным трудовым законодательством, на объединение и отстаивание лучших условий труда.

В письме, направленном руководству SpaceX в июне 2022 года, речь шла о серии твитов Маска с 2020 года, многие из которых носили сексуальный характер.

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Сотрудники утверждали, что заявления Маска не согласуются с политикой компании в отношении разнообразия и неподобающего поведения на рабочем месте, и призвали SpaceX осудить их.

В жалобе также говорится, что SpaceX допрашивала работников о письме, унижала работников, которые присоединились к нему, и угрожала уволить работников, которые занимались подобной деятельностью.

SpaceX не сразу ответила на запрос агентства о комментарии.

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В SpaceX существует "токсичная культура", в которой толерантно относятся к домогательствам, особенно в отношении женщин, заявила одна из уволенных сотрудниц Дебора Лоуренс в заявлении, предоставленном ее адвокатами.

"Мы написали открытое письмо руководству не со злого умысла, а потому, что мы заботились о миссии и людях вокруг нас", - сказала Лоуренс.

Если SpaceX не пойдет на мировую, дело будет рассматривать административный судья, решение которого можно будет обжаловать в федеральном апелляционном суде. Слушания назначили на 5 марта.

"Это еще один случай, когда компании, которыми руководит Илон Маск, обвиняют в нарушении прав работников.

В ноябре Reuters задокументировало по меньшей мере 600 ранее не зарегистрированных производственных травм на объектах SpaceX, включая переломы конечностей, поражения электрическим током, черепно-мозговые травмы и один смертельный случай. SpaceX не ответила на просьбу прокомментировать эти данные.

В октябре NLRB опубликовал жалобу, в которой обвинил X, социальную сеть, принадлежащую Илону Маску в незаконном увольнении сотрудника за твиты, которые оспаривали политику компании по возвращению в офис", - добавляет агентство.

Экономическая правда