Маск хочет 25% контроля над Tesla для лидерства в ИИ и робототехнике

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Гендиректор компаний SpaceX и Tesla и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что ему будет неудобно развивать автопроизводителя, чтобы стать лидером в области ИИ и робототехники, не имея по крайней мере 25% голосов в компании - это почти вдвое превышает его нынешнюю долю.

Об этом пишет Reuters.

В своем посте на платформе X Маск заявил, что если он не получит пакет акций в Tesla, "достаточный для того, чтобы иметь влияние, но не настолько, чтобы меня нельзя было "свалить", он предпочтет создавать продукцию за пределами производителя электромобилей.

Он давно рекламирует частично автоматизированное программное обеспечение Tesla "Полное самостоятельное вождение" и прототип человекоподобных роботов, но производитель электромобилей получает большую часть своих доходов от автомобильного бизнеса.

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Маск, самый богатый человек в мире, сейчас владеет около 13% акций Tesla после продажи акций на миллиарды долларов в 2022 году, частично для того, чтобы помочь профинансировать покупку Twitter за 44 миллиарда долларов.

В отдельном посте на X он заявил, что его устроила бы структура с двумя классами акций, чтобы достичь своей цели - получить 25% контроля над голосами, но ему ответили, что это невозможно после первичного публичного размещения акций Tesla.

Компании со структурой двойного класса имеют два или более типов акций с разными правами голоса - обычно один с большим правом голоса для учредителей или ранних инвесторов, а другой - для других акционеров с меньшим правом голоса.

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Tesla не сразу ответила на просьбу о комментарии.

Экономическая правда