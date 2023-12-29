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"Энергоатом" в 2023 году увеличил доход от продажи электроэнергии на 30%

Пятница, 29 декабря 2023, 13:20 - Экономическая правда

По итогам 2023 года доходы Государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" выросли на 30% относительно 2022 года и достигли 190 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом". 

Как отмечает руководитель "Энергоатома" Петр Котин, динамичное развитие предприятия позволяет государству удерживать низкие тарифы на электроэнергию.

"Несмотря на военное время, существенное сокращение объемов потребления электроэнергии и потерю мощностей временно оккупированной Запорожской АЭС нам удалось реализовать комплекс мер по повышению экономической эффективности деятельности Энергоатома. Именно это позволяет государству удерживать низкие тарифы на электроэнергию для населения", - сказал он.

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В 2024 году "Энергоатом" планирует заработать 253,3 млрд грн. Рост себестоимости добычи электроэнергии сохраняют на уровне 26,6%.

Напомним:

28 ноября госпредприятие НАЭК "Энергоатом" заключило контракт с британской Urenco о поставках обогащенного уранового продукта для украинских АЭС до 2035 года.

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